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Кабмин принял концепцию космической программы Украины с объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

Кабмин принял концепцию космической программы Украины с объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

Кабинет министров Украины одобрил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

«Наконец ситуация в отрасли будет сдвинута с мертвой точки, ведь последние несколько лет она фактически была в замороженном состоянии, не понимая ни своих приоритетов, ни условий для развития. Следующий важный и неотложный шаг – это принятие Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы», – прокомментировал принятие этого решения вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что эта концепция разработана Минстратегпромом совместно с Государственным космическим агентством. Ее целью является расширение использования космического потенциала, усиление влияния на развитие общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности. Концепция также определяет ключевые проблемы научно-технического развития космической деятельности, пути их решения и ожидаемые результаты.

Согласно пояснительной записке к проекту концепции, ориентировочный объем финансирования для выполнения программы составляет примерно 30 млрд грн, в том числе из госбюджета почти 15 млрд грн.

При этом министр финансов Сергей Марченко во время принятия этого документа сделал замечание, что реализация этой программы должна выполняться в рамках бюджетных назначений.

Ожидается, что реализация программы приведет к таким результатам:

  • для граждан Украины будет расширен доступ к самым современным информационным технологиям (системам дистанционного зондирования Земли, системам координатно-временного и навигационного обеспечения);
  • будет обеспечено повышение безопасности (путем использования космической информации для обеспечения национальной безопасности в военной, политической, экономической, социальной, экологической, научно-технической, информационной сферах);
  • работники космической промышленности будут обеспечены стабильными заказами, престижной и высокооплачиваемой работой;
  • работники сельского, лесного хозяйства и других отраслей экономики получат возможность рационального землепользования с использованием космических снимков;
  • молодежь получит возможность сделать первые шаги в науке и технике, установить творческие связи со сверстниками из-за рубежа в процессе реализации научно-образовательных космических проектов.
По материалам Mind
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