Как получить онлайн данные, необходимые для заполнения декларации

8 января вступили в силу усиленные карантинные ограничения. Несмотря на это субъектам декларирования не стоит волноваться по поводу получения информации, необходимой для заполнения декларации. Ведь практически все необходимые данные можно получить из электронных реестров с помощью квалифицированной электронной подписи.
Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Какую именно информацию можно найти не выходя из дома:
Электронный кабинет водителя – информация понадобится при заполнении раздела 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства»;
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В НАПК обратили внимание на то, что информация, содержащаяся в реестрах, может быть неполной и периодически обновляться.
Напомним, кампания декларирования 2021 года продлится до 31 марта.
Получить разъяснения по заполнению декларации можно:
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