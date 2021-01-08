Как получить онлайн данные, необходимые для заполнения декларации

8 января вступили в силу усиленные карантинные ограничения. Несмотря на это субъектам декларирования не стоит волноваться по поводу получения информации, необходимой для заполнения декларации. Ведь практически все необходимые данные можно получить из электронных реестров с помощью квалифицированной электронной подписи.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Какую именно информацию можно найти не выходя из дома:

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество – содержит информацию, которую необходимо указать в главах 3 «Объекты недвижимости» и 4 «Объекты незавершенного строительства» декларации;

Официальный электронный портал Госгеокадастра – содержит сведения о владельцах и пользователях земельных участков, которые необходимо указывать в разделе 3 «Объекты недвижимости» и 4 «Объекты незавершенного строительства» декларации;

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – информация к разделам 8 «Корпоративные права» и 9 «Юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является субъект декларирования или члены его семьи» декларации;

Электронный кабинет водителя – информация понадобится при заполнении раздела 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства»;

Читайте также: Типичные ошибки, возникающие при заполнении декларации

Электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы Украины – содержит сведения о доходах;

Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – содержит информацию о начисленной заработной плате и пенсии;

Укрпатент – информация о зарегистрированных патентах на изобретения, полезных моделях, промышленных знаках, которая необходима для заполнения раздела 10 «Нематериальные активы».

Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины – информация о номинальной стоимости ценных бумаг, которая необходима для заполнения раздела 7 «Ценные бумаги».

В НАПК обратили внимание на то, что информация, содержащаяся в реестрах, может быть неполной и периодически обновляться.

Напомним, кампания декларирования 2021 года продлится до 31 марта.

Справка Finance.ua:

Получить разъяснения по заполнению декларации можно:

обратившись в уполномоченные подразделения или к уполномоченным лицам по вопросам предотвращения коррупции в вашем учреждении. Их контакты можно найти по ссылке;

по телефону Контакт-центра НАПК +38 (044) 200-06-94. Консультации предоставляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;