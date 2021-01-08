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Правительство вернет льготы на электроэнергию в 30-километровой зоне АЭС

Правительство вернет льготы на электроэнергию в 30-километровой зоне АЭС

Премьер-министр Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко заверили, что как можно скорее решат вопрос тарифов на электроэнергию для жителей городов, находящихся в 30-километровой зоне АЭС.

Об этом отчитался депутат Денис Герман по результатам рабочей встречи с нардепами, премьер-министром и и.о. министра энергетики.

“Предлагалось несколько вариантов возврата этого тарифа: через субсидию и через отдельный тариф”, – комментирует он. По словам Германа, большинство склоняется именно к тарифу.

Речь идет прежде всего о городах Никополь, Марганец и Покров, отказавшихся от централизованного отопления, а значит, больше зависимы от тарифов на электроотопление.

Напомним, Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов.

Справка Finance.ua:

  • Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением от 6 января 2021года отменила ряд льгот на электроэнергию.
  • В частности, постановление №498 предусматривало для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС, льготу на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию. В этом постановлении также был закреплен порядок расчета двух- и трехзонного учета электроэнергии, предусматривающий коэффициент 0,5 и 0,4 соответственно для тарифа на электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00.
  • Правительство хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до завершения этого отопительного сезона. По словам премьера, предлагается ввести цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.

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По материалам Економічна Правда
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