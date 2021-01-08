Правительство вернет льготы на электроэнергию в 30-километровой зоне АЭС

Премьер-министр Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко заверили, что как можно скорее решат вопрос тарифов на электроэнергию для жителей городов, находящихся в 30-километровой зоне АЭС.
Об этом отчитался депутат Денис Герман по результатам рабочей встречи с нардепами, премьер-министром и и.о. министра энергетики.
“Предлагалось несколько вариантов возврата этого тарифа: через субсидию и через отдельный тариф”, – комментирует он. По словам Германа, большинство склоняется именно к тарифу.
Речь идет прежде всего о городах Никополь, Марганец и Покров, отказавшихся от централизованного отопления, а значит, больше зависимы от тарифов на электроотопление.
Напомним, Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов.
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