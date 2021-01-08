Межбанк: регулятор наделал шуму на рынке

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – фактически погоду на торгах в среду сделали Нацбанк и спекулянты. Причем в достаточно интересном формате.
При явном превышении предложения валюты в первой половине дня – НБУ вышел на торги с курсом покупки по 27,94 гривны за доллар, чем “напугал” тех потенциальных покупателей валюты, кто ждал минимальных уровней котировок.
В итоге – с утренних стартовых 28,00/28,02 гривен курс к 11 часам просел до 27,96/27,98 гривен, а затем до 27,95/27,97 к полудню и до 27,935/27,955 к обеду. Но выход Нацбанка перед самым обедом с ценником покупки по 27,94 гривен – сыграл злую шутку с нацвалютой. Клиенты-покупатели “испугались” подобных действий регулятора и стали оперативно закрывать свои сделки на опасениях, что курс начнет расти и “дно” достигнуто.
Это быстро изменило расклад на торгах. Спрос резко вырос, а продавцы стали пользоваться ситуацией и поднимать свои ценники. К ним быстро присоединились и спекулянты.
И если к 14 часам доллар еще котировался по 27,935/27,955 гривен, то уже к 15 часам курс вздернули на мелких суммах до уровня 27,975/27,995 гривен, а завершилась сессия среды котировками по доллару 28,02/28,04.
Рост курса, при потенциально выигрышной ситуации для нацвалюты – очень порадовал экспортеров. Впереди период налоговых платежей и лишняя гривна от продажи валютной выручки по завышенным ценникам им явно не помешает. Нацбанк не пополнил резервы по 27,94 гривен, так как излишек предложения быстро выкупили “напуганные” покупатели и регулятор только провел определенную психологическую обработку рынка, но шуму наделал.
Если регулятор продолжит подобные операции в ближайшие дни, то даже при излишке предложения на межбанке – котировки продолжат расти за счет отложенного спроса, что на руку крупным экспортерам перед периодом бюджетных платежей.
Главные события 13 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,95 / 27,99
евро – 34,05 / 34,08
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2161 / 1,2163
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