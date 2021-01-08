Ощадбанк будет обслуживать счета должников на энергорынке

Кабинет министров уполномочил государственный Ощадбанк обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на рынке электрической энергии.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Речь идет о текущих счетах со специальным режимом использования и дополнительных текущих счетах со специальным режимом участников процедуры погашения задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.

Соответствующий проект постановления принят Кабмином без обсуждения с доработкой в ​​течение трех рабочих дней с учетом замечаний и предложений Антимонопольного комитета.

В свою очередь уполномоченный АМКУ Ольга Нечитайло высказала возражение. Она отметила, что данное постановление противоречит принципам конкурентности при регулировании рынков и монополизирует сферу обслуживания вышеуказанных счетов с предоставлением эксклюзивных полномочий Ощадбанка. Однако правительство не учло ее замечание.

Уполномоченный банк должен быть государственным, в частности в его уставном капитале не менее 75% акций должны принадлежать государству.

Ощадбанк был предложен ввиду того, что финучреждение на рынке электроэнергии успешно обеспечивает стабильное банковское обслуживание расчетов за электроэнергию, приобретенную на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке.

У Ощадбанка также есть опыт обслуживания взаиморасчетов по погашению задолженностей за э/э с участием ее оптового поставщика и поставщиков по регулируемому тарифу.

Кроме того госбанк имеет организационное, кадровое и технологическое обеспечение, необходимое для выполнения функций уполномоченного банка для обслуживания текущих счетов со специальным режимом использования участников процедуры погашения в соответствии с установленным алгоритмом распределения средств.

Президент Владимир Зеленский 17 июня 2020 года подписал закон №719-ІХ «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии».

В частности закон предусматривает погашение задолженности, которая сформировалась на оптовом энергорынке, путем расчетов со спецрежимом, открытых участниками процедуры погашения в уполномоченном банке, определенном правительством и Нацбанком.