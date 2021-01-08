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Ощадбанк будет обслуживать счета должников на энергорынке

Ощадбанк будет обслуживать счета должников на энергорынке

Кабинет министров уполномочил государственный Ощадбанк обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на рынке электрической энергии.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Речь идет о текущих счетах со специальным режимом использования и дополнительных текущих счетах со специальным режимом участников процедуры погашения задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.

Соответствующий проект постановления принят Кабмином без обсуждения с доработкой в ​​течение трех рабочих дней с учетом замечаний и предложений Антимонопольного комитета.

В свою очередь уполномоченный АМКУ Ольга Нечитайло высказала возражение. Она отметила, что данное постановление противоречит принципам конкурентности при регулировании рынков и монополизирует сферу обслуживания вышеуказанных счетов с предоставлением эксклюзивных полномочий Ощадбанка. Однако правительство не учло ее замечание.

Уполномоченный банк должен быть государственным, в частности в его уставном капитале не менее 75% акций должны принадлежать государству.

Ощадбанк был предложен ввиду того, что финучреждение на рынке электроэнергии успешно обеспечивает стабильное банковское обслуживание расчетов за электроэнергию, приобретенную на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке.

У Ощадбанка также есть опыт обслуживания взаиморасчетов по погашению задолженностей за э/э с участием ее оптового поставщика и поставщиков по регулируемому тарифу.

Кроме того госбанк имеет организационное, кадровое и технологическое обеспечение, необходимое для выполнения функций уполномоченного банка для обслуживания текущих счетов со специальным режимом использования участников процедуры погашения в соответствии с установленным алгоритмом распределения средств.

Президент Владимир Зеленский 17 июня 2020 года подписал закон №719-ІХ «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии».

В частности закон предусматривает погашение задолженности, которая сформировалась на оптовом энергорынке, путем расчетов со спецрежимом, открытых участниками процедуры погашения в уполномоченном банке, определенном правительством и Нацбанком.

По материалам Финансовый клуб
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