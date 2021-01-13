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Как подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии

Как подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) напоминает, что с 30 декабря 2020 года возобновлена обязанность отдельных субъектов декларирования подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сроки подачи уведомления:

  • в течение 10 дней с момента получения дохода, приобретение имущества или расходование на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года *(113,5 тыс. грн в 2021 году).

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В модернизированном Реестре деклараций есть возможность подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде.

Как это сделать:

  • войти в свой электронный кабинет в Реестре деклараций с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • выбрать «Новое уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии»;
  • ознакомиться с правилами заполнения;
  • перейти к заполнению формы и внести всю необходимую информацию;
  • нажать на кнопку «Подать документ».

Информацию, включенную в сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, нужно будет также отразить в декларации за соответствующий период.

Кто должен подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии:

  • субъекты декларирования, занимающие ответственное и особо ответственное положение, а также занимающие должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Другие субъекты декларирования уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии не подают.

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По материалам Finance.UA
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