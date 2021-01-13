Как подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) напоминает, что с 30 декабря 2020 года возобновлена обязанность отдельных субъектов декларирования подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Сроки подачи уведомления:
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В модернизированном Реестре деклараций есть возможность подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде.
Как это сделать:
Информацию, включенную в сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, нужно будет также отразить в декларации за соответствующий период.
Кто должен подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии:
Другие субъекты декларирования уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии не подают.
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