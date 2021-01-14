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LinkedIn опубликовал топ самых востребованных профессий

LinkedIn опубликовал топ самых востребованных профессий

LinkedIn выпустил ежегодный отчет о самых востребованных вакансиях среди размещенных в сервисе.

По сравнению с прошлыми годами, когда самыми востребованными были сотрудники в сфере технологий, в этом отчете наблюдается всплеск найма медицинских работников, работников в сфере электронной коммерции, экспертов по инклюзии и многих других.

1. Сотрудники электронной коммерции. Поскольку в этом году многие магазины вынуждены были создавать отделы доставок, розничные торговцы и логистические компании наняли тысячи сотрудников электронной коммерции, чтобы помочь доставить товары покупателям.

Лучшие должности: специалист по выполнению заказов, водитель службы доставки.
Диапазон зарплаты: от $42 000 до $56 000.

2. Эксперты по кредитам и ипотеке. Сочетание исторически низких процентных ставок и развертывания ссуд по программе защиты зарплаты заставило кредитных экспертов в этом году быть занятыми.

Лучшие должности: кредитный координатор, консультант по ипотеке, андеррайтер.
Средняя зарплата: от $43 700 до $60 000.

3. Вспомогательный медицинский персонал. Пандемия коронавируса вызвала внезапную и устойчивую потребность во врачах и медсестрах, но она также создала спрос на людей, которые поддерживают специалистов в области здравоохранения.

Лучшие должности: специалист по приему, медицинский тренер.
Средняя зарплата: от $65 300 до $106 000.

4. Специалисты по развитию бизнеса и продажам. Бизнес был вынужден быстро адаптироваться к нестабильному миру и экономике. В то время как некоторые рабочие места были потеряны, были добавлены другие, которые могли бы улучшить чистую прибыль и помочь бизнесу справиться с пандемией. Наем на эти должности вырос более чем на 45% с 2020 по 2019 год.

Лучшие должности: консультанты по продажам, помощник по продажам, советник по стратегическим вопросам.
Средняя зарплата: от $43 300 до $105 000.

5. Эксперты инклюзии. Протесты, вызванные расстрелом Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор с участием полиции, заставили организации по всему миру считаться с системным расизмом и отсутствием разнообразия на руководящих постах. Большие и маленькие компании обращались к экспертам по разнообразию, которые могли бы помочь им внести новые голоса в свои организации. Наем на эти должности с 2019 года увеличился более чем на 90%.

Лучшие должности: координатор по разнообразию, помощник по инклюзии, сотрудник по разнообразию.
Средняя зарплата: от $72 900 до $97 000.

6. Профессионалы цифрового маркетинга. Люди, застрявшие дома из-за пандемии, пришли в социальные сети за развлечениями, а компании стремились показать свои продукты и услуги на этих платформах.

Лучшие должности: менеджер социальных сетей, специалист по поисковой оптимизации.
Средняя зарплата: от $48 000 до $96 000.

7. Медсестры. Медсестры — это основа системы здравоохранения, и они явно востребованы, поскольку мир возвращается из самых мрачных дней пандемии. Однако эти роли есть не только в больницах. Организации ищут медсестер для работы в учреждениях длительного ухода, школах, центрах неотложной помощи и подобных учреждениях.

Лучшие должности: школьная медсестра, сертифицированный помощник медсестры, менеджер медсестер;
Средняя зарплата: от $73 000 до $111 000.

8. Специалисты в области образования. Немногим системам в 2020 году было поставлено больше задач, чем школам и университетам, которым пришлось быстро переосмыслить механизмы работы и обучения.

Лучшие должности: помощник учителя, консультант по образованию.
Средняя зарплата: от $46 500 до $63 200.

9. Создатели цифрового контента. По мере того, как мир оказался изолирован, многие обратились к интернету в поисках развлечений и связи — и бесчисленные стриминговые и социальные платформы активизировались, чтобы удовлетворить спрос.

Лучшие должности: подкастер, блоггер, ютубер.

Средняя зарплата: от $46 000 до $62 400

10. Персональные и профессиональные тренеры. События 2020 года заставили многих людей переоценить направление своей карьеры, жизни и многого другого. Многие обратились к людям, которые могли помочь им наметить новый курс для себя или своего бизнеса.

Лучшие должности: лайф-коуч, карьерный координатор, бизнес-тренер.
Средняя зарплата: от $44 300 до $50 000.

По материалам ain.ua
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