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Умные очки Apple позволят разблокировать iPhone без аутентификации

Умные очки Apple позволят разблокировать iPhone без аутентификации

Зарубежный портал Appleinsider рассказал об интересном патенте Apple, которое было получено из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США. Приложенные схематические изображения раскрывают одну из возможных функций умных очков компании. Во время того, как пользователь носит устройство — все остальные гаджеты Apple вокруг него могут быть разблокированы без ввода пароля.

Подобная функция уже используется в Apple Watch и Mac. Если у пользователя есть оба устройства, то пока часы на руке и они разблокированы — с их помощью можно без пароля входить во все принадлежащие ему компьютеры Mac поблизости. Работает данная функция у Mac и Apple Watch посредством Wi-Fi и Bluetooth.

Так вот с умными очками идея такая же — пока они находятся на голове и они разблокированы, можно входить без ввода пароля или аутентификации посредством Face ID или Touch ID в систему iPhone, iPad или Mac. Никаких задержек при этом не будет. Что довольно интересно — в патенте описывается несколько уровней работы данной функции.

Возможно, при разблокировке посредством умных очков в системе будут работать не все функции — для обеспечения полного доступа понадобиться обычная аутентификация через пароль, сканер лица или отпечаток пальца. В то же время, возможно, компания предусматривает невозможность такой авторизации в сторонних приложениях (например, банковских клиентах).

По материалам 3dnews.ru
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