Умные очки Apple позволят разблокировать iPhone без аутентификации

Зарубежный портал Appleinsider рассказал об интересном патенте Apple, которое было получено из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США. Приложенные схематические изображения раскрывают одну из возможных функций умных очков компании. Во время того, как пользователь носит устройство — все остальные гаджеты Apple вокруг него могут быть разблокированы без ввода пароля.

Подобная функция уже используется в Apple Watch и Mac. Если у пользователя есть оба устройства, то пока часы на руке и они разблокированы — с их помощью можно без пароля входить во все принадлежащие ему компьютеры Mac поблизости. Работает данная функция у Mac и Apple Watch посредством Wi-Fi и Bluetooth.

Так вот с умными очками идея такая же — пока они находятся на голове и они разблокированы, можно входить без ввода пароля или аутентификации посредством Face ID или Touch ID в систему iPhone, iPad или Mac. Никаких задержек при этом не будет. Что довольно интересно — в патенте описывается несколько уровней работы данной функции.

Возможно, при разблокировке посредством умных очков в системе будут работать не все функции — для обеспечения полного доступа понадобиться обычная аутентификация через пароль, сканер лица или отпечаток пальца. В то же время, возможно, компания предусматривает невозможность такой авторизации в сторонних приложениях (например, банковских клиентах).