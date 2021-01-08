Panasonic рассчитывает создать бескобальтовую батарею для электромобилей Tesla до 2024 года

Японская Panasonic планирует сделать бескобальтовые батареи для электромобилей доступными для продуктов Tesla в США в течение двух-трех лет. По данным Nikkei Asia Review, компания серьезно относится к амбициозной миссии Илона Маска – предлагать электрокары для людей с более скромным бюджетом.
«Через два или три года мы представим высокоэнергетический элемент без кобальта», – сказал Шон Ватанабе, глава отдела энергетики и производства компании Panasonic, во время онлайн-сессии на CES, крупнейшей в мире торговой выставки бытовой электроники и техники.
Кобальт, используемый в литий-ионных аккумуляторах для электромобилей, поддерживает высокие цены на эти авто. Аккумуляторные батареи обычно составляют от 30% до 40% стоимости автомобиля этого типа.
Panasonic является ведущим поставщиком аккумуляторов для электромобилей, наряду с китайской CATL и южнокорейской LG Chem. Японцы производят аккумуляторы для Tesla с 2014 года.
Кобальт используется в катоде литий-ионных батарей. Panasonic удалось снизить содержание кобальта до 5% за несколько лет.
«Уменьшение содержания кобальта усложняет производство, но в конечном итоге снижает негативное влияние батареек на окружающую среду и снижает затраты», – сказала Селина Миколайчак, вицепрезидент по аккумуляторным технологиям Panasonic Energy в Северной Америке.
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