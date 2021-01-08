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Panasonic рассчитывает создать бескобальтовую батарею для электромобилей Tesla до 2024 года

Panasonic рассчитывает создать бескобальтовую батарею для электромобилей Tesla до 2024 года

Японская Panasonic планирует сделать бескобальтовые батареи для электромобилей доступными для продуктов Tesla в США в течение двух-трех лет. По данным Nikkei Asia Review, компания серьезно относится к амбициозной миссии Илона Маска – предлагать электрокары для людей с более скромным бюджетом.

«Через два или три года мы представим высокоэнергетический элемент без кобальта», – сказал Шон Ватанабе, глава отдела энергетики и производства компании Panasonic, во время онлайн-сессии на CES, крупнейшей в мире торговой выставки бытовой электроники и техники.

Кобальт, используемый в литий-ионных аккумуляторах для электромобилей, поддерживает высокие цены на эти авто. Аккумуляторные батареи обычно составляют от 30% до 40% стоимости автомобиля этого типа.

Panasonic является ведущим поставщиком аккумуляторов для электромобилей, наряду с китайской CATL и южнокорейской LG Chem. Японцы производят аккумуляторы для Tesla с 2014 года.

Кобальт используется в катоде литий-ионных батарей. Panasonic удалось снизить содержание кобальта до 5% за несколько лет.

«Уменьшение содержания кобальта усложняет производство, но в конечном итоге снижает негативное влияние батареек на окружающую среду и снижает затраты», – сказала Селина Миколайчак, вицепрезидент по аккумуляторным технологиям Panasonic Energy в Северной Америке.

По материалам Mind
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