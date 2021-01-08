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В прошлом году Гостаможслужба выявила нарушений таможенных правил на 2,6 миллиарда

В прошлом году Гостаможслужба выявила нарушений таможенных правил на 2,6 миллиарда

Государственная таможенная служба в 2020 году выявила 14 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Отмечается, что непосредственно таможнями рассмотрено 4 тыс. дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 178,4 млн грн.

На рассмотрение в суд передано 11 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,4 млрд грн. Количество переданных дел по сравнению с 2019 годом увеличилось почти на 30%. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 1,2 млрд грн, и этот показатель на 34% больше показателя 2019 года.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды в ведомстве назвали попытку незаконного ввоза 750 кг каптагона (психостимуляторов), стоимость психотропного вещества составляет 840 млн грн (ноябрь 2020 года, Одесская таможня) и попытку незаконного ввоза 112 кг кокаина через порт “Южный”, стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020 года, Одесская таможня).


Инфографика: таможенная служба

Также была попытка ввоза на пункте пропуска “Ужгород” мобильных телефонов, планшетов и других устройств на более 93 млн грн (июнь 2020 года, Закарпатская таможня) и попытка ввоза в Одесском порту 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020 года, Одесская таможня).

По материалам УКРИНФОРМ
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