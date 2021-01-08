Boeing поставил рекордно низкое количество самолетов за последние 43 года

В прошлом году Boeing поставил клиентам всего 157 самолетов — в 3,6 раза меньше, чем Airbus.
В 2020 году компания Boeing поставила своим клиентам примерно на 60% меньше самолетов, чем годом ранее, пишет Reuters со ссылкой на данные производителя.
В общей сложности Boeing поставил за год 157 самолетов — это худший результат компании за 43 года. Поставки Boeing составили менее трети поставок конкурирующего Airbus.
В отчете Boeing говорится, что в 2020 году компания поставила клиентам 43 самолета серии 737. Как уточняет агентство, из них 27 — лайнеры 737 MAX, поставки которых Boeing возобновил в декабре 2020 года.
В то же время Airbus за прошлый год поставил 566 лайнеров, что на 34% меньше по сравнению с 2019 годом. Однако главный конкурент Boeing сохранил за собой статус крупнейшего производителя самолетов в мире.
Напомним, что в ноябре 2020 года американский авиарегулятор снял запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX. Уже в начале декабря компания получила первый крупный заказ на самолеты 737 MAX.
В марте 2019 года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии всего через шесть месяцев после авиакатастрофы с участием этой же модели в Индонезии. Всего погибло 346 человек. После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствовали, что причина авиакатастроф — проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных контрактов с Boeing на поставку этого типа самолета, что сыграло на руку главному конкуренту Boeing — компании Airbus.
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