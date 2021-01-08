Объемы вложений в криптовалюту снизились

В первую неделю января сумма средств, вложенных «китами» в цифровые активы, составила всего $29 млн, а в последнюю неделю перед праздниками — более $1 млрд. В JPMorgan предупредили: если ситуация усугубится, это может привести к падению цены биткоина.
В первую неделю января институциональные инвесторы вложили в криптовалюту лишь $29 млн, сообщает в своем отчете фонд CoinShares. Таким образом, объем инвестиций крупных игроков снизился по сравнению с последней неделей перед Рождеством (25 декабря) на 97% — тогда он составил рекордные $1,09 млрд. В CoinShares также подчеркнули, что в начале января по многочленным криптоинструментам был зафиксирован отток капитала. Это может говорить о том, что крупные игроки начали фиксировать прибыль, считают в компании.
Читайте также: В Bank of America назвали биткоин худшим из всех пузырей
С сентября и до начала января биткоин показывал существенный рост — к 8 января цена поднималась до $42 тыс. за монету. 11 января на рынке произошла коррекция. Стоимость BTC резко упала – ниже $31 тыс., а затем частично восстановилась, до 35 тыс. В инвестбанке JPMorgan считают, что на рынке может произойти новое снижение, которое будет вызвано временным усилением оттока средств институциональных инвесторов.
В начале января стратеги JPMorgan спрогнозировали подорожание биткоина до $146 тыс. в долгосрочной перспективе. Они подчеркнули, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая в ближайшее время может спровоцировать рост курса первой криптовалюты до $50-100 тыс., но такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве повысили тарифы на отопление и горячую водуВчера, 16:01 - 3877 15
В Украине отменили ряд льгот на электроэнергию2 ч. назад - 1247 11
Эффективна всего на 50,4%: новые данные о китайской вакцине от коронавируса, которую приобрела Украина4 ч. назад - 634 9
Зеленский хочет построить новую международную трассуВчера, 16:16 - 1364 8
Степанов выступает за продление локдауна после 24 января5 ч. назад - 766 6
В Киеве повысили тарифы на отопление и горячую водуВчера, 16:01 - 3877 15
НБУ повышает требования к необеспеченным потребительским кредитамВчера, 15:00 - 2383 2
Межбанк: Нацбанк дважды спасал курс от проседанияВчера, 18:13 - 1430
Бизнес с завтрашнего дня смогут штрафовать за отсутствие масок у клиентов и персонала5 ч. назад - 1404 2
Зеленский хочет построить новую международную трассуВчера, 16:16 - 1364 8
Компания Razer показала "умную" маску (видео)40 мин. назад - 15
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 366
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1455
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1886
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1944 5