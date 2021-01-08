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Объемы вложений в криптовалюту снизились

Объемы вложений в криптовалюту снизились

В первую неделю января сумма средств, вложенных «китами» в цифровые активы, составила всего $29 млн, а в последнюю неделю перед праздниками — более $1 млрд. В JPMorgan предупредили: если ситуация усугубится, это может привести к падению цены биткоина.

В первую неделю января институциональные инвесторы вложили в криптовалюту лишь $29 млн, сообщает в своем отчете фонд CoinShares. Таким образом, объем инвестиций крупных игроков снизился по сравнению с последней неделей перед Рождеством (25 декабря) на 97% — тогда он составил рекордные $1,09 млрд. В CoinShares также подчеркнули, что в начале января по многочленным криптоинструментам был зафиксирован отток капитала. Это может говорить о том, что крупные игроки начали фиксировать прибыль, считают в компании.

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С сентября и до начала января биткоин показывал существенный рост — к 8 января цена поднималась до $42 тыс. за монету. 11 января на рынке произошла коррекция. Стоимость BTC резко упала – ниже $31 тыс., а затем частично восстановилась, до 35 тыс. В инвестбанке JPMorgan считают, что на рынке может произойти новое снижение, которое будет вызвано временным усилением оттока средств институциональных инвесторов.

В начале января стратеги JPMorgan спрогнозировали подорожание биткоина до $146 тыс. в долгосрочной перспективе. Они подчеркнули, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая в ближайшее время может спровоцировать рост курса первой криптовалюты до $50-100 тыс., но такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми.

По материалам Курс Украины
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