Треть ФЛП и наемных работников не обратились за "карантинными" 8000 грн

По программе “Помощь ФЛПам и работникам – 8000 грн” обратились более 480 тысяч человек. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. То есть около 455 тысяч человек получили помощь еще до нового года.
Об этом сообщил министр экономического развития Игорь Петрашко.
“Около 25 тысяч человек подались в последние дни старого года, поэтому учитывая, что начался новый бюджетный год, они получат по 8000 гривен в этом году в течение короткого периода времени”, – отметил он.
Чиновник добавил, что по следующей программе, а именно “Помощь работодателям – до 8000 грн”, работодатели еще до нового года получили 650 млн грн для около 170 тыс. своих сотрудников. Еще более 200 млн грн также до нового года получили предприниматели по компенсации ЕСВ.
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“Дополнительно к этим программам у нас действуют ограничения по проверкам, мораторий на проверки. Понятно, мораторий на проверки не действует на сферы, которые касаются безопасности пищевых продуктов или на опасные производства”, – прокомментировал министр.
Также на период карантина ослаблена налоговая нагрузка на бизнес, была усовершенствована программа “5-7-9”, введен новый инструмент портфельных гарантий, реализуется целый комплекс мер по борьбе с безработицей.
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