Программой доступных кредитов уже может пользоваться и средний бизнес - Петрашко

С начала 2021 года государственной программой “5-7-9%” может пользоваться и средний бизнес.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

В конце 2020 года программа “5-7-9” была еще больше усовершенствована под нужды бизнеса. В частности, был повышен максимальный уровень годового дохода до эквивалента 20 млн евро.

“Мы практически пошли еще и в средний бизнес. Мы ввели градационную систему: для крупных предприятий – процент меньше, для меньших предприятий – процент чуть больше, который может компенсироваться”, – прокомментировал министр Игорь Петрашко.

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Кроме того, были либерализированы условия кредитов; ослаблены требования по сохранению рабочих мест и заработной платы; установлены льготные условия для представителей бизнеса по медицинскому производству, торговле и оборотному капиталу до 3%; урегулирован вопрос о возможности сочетания различных видов государственной поддержки.

Также министр акцентировал внимание на новом инструменте, который был введен в конце прошлого года, а именно – на портфельных гарантиях.

“Из 5 млрд грн портфельных гарантий прошлого года 3,8 млрд грн уже переданы банкам. И банки в первом и втором квартале смогут расширить программу кредитования”, – добавил Игорь Петрашко.

Справка Finance.ua:

В декабре 2020 года Кабинет министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов “5-7-9%” и расширении доступа к ней в условиях карантина.