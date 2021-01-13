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Index Ventures составил рейтинг стран, наиболее благоприятных для развития стартапов

Index Ventures составил рейтинг стран, наиболее благоприятных для развития стартапов

Международная венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран. Его возглавили Латвия, Эстония и Литва, передает vc.ru со ссылкой на Tech.eu.

Всего в список вошли 24 страны: среди них 20 европейских стран, США, Канада, Австралия и Израиль.

Три страны Балтики возглавили список из-за своей новой политики в отношении опционов на акции, которая облегчила стартапам приглашение на работу талантливых сотрудников, пишет издание.

Латвийское законодательство, которое приняли в декабре, предоставило сотрудникам стартапов налоговые льготы, сократив время, в течение которого необходимо обладать опционом, прежде чем его перевести в наличные.

“Эти изменения политики порадуют латвийские и литовские стартапы, теперь нам нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз брали с них пример», – заявил партнер Index Ventures Мартин Миньот.

Инвестиции в европейские стартапы достигли рекордного уровня в $41 млрд в 2020 году, отмечает Reuters. В марте 2021 года Европейская комиссия может опубликовать свой стандарт политики в отношении стартапов, который затронет в том числе опционов на акции, считает издание.

По материалам Mind
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