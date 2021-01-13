Index Ventures составил рейтинг стран, наиболее благоприятных для развития стартапов

Международная венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных для стартапов стран. Его возглавили Латвия, Эстония и Литва, передает vc.ru со ссылкой на Tech.eu.
Всего в список вошли 24 страны: среди них 20 европейских стран, США, Канада, Австралия и Израиль.
Три страны Балтики возглавили список из-за своей новой политики в отношении опционов на акции, которая облегчила стартапам приглашение на работу талантливых сотрудников, пишет издание.
Латвийское законодательство, которое приняли в декабре, предоставило сотрудникам стартапов налоговые льготы, сократив время, в течение которого необходимо обладать опционом, прежде чем его перевести в наличные.
“Эти изменения политики порадуют латвийские и литовские стартапы, теперь нам нужно, чтобы остальная Европа и Евросоюз брали с них пример», – заявил партнер Index Ventures Мартин Миньот.
Инвестиции в европейские стартапы достигли рекордного уровня в $41 млрд в 2020 году, отмечает Reuters. В марте 2021 года Европейская комиссия может опубликовать свой стандарт политики в отношении стартапов, который затронет в том числе опционов на акции, считает издание.
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