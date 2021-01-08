Украинская компания airSlate привлекла $40 млн инвестиций

Стартап по автоматизации рабочих процессов airSlate (бывший PDFfiller) объявил о привлечении $40 млн инвестиций от Morgan Stanley Expansion Capital, General Catalyst и HighSage Ventures.
Об этом говорится на сайте компании.
Компания сообщила, что финансирование будет использовано для увеличения продаж до $100 млн в 2021 году с акцентом на расширении функциональности продукта и интеграции дополнительных вариантов использования.
Также airSlate планирует направить инвестиции на маркетинг и выход на новые международные рынки.
«Автоматизация бизнес-процессов и управления документами из безопасного, всеобъемлющего и надежного облака – это то, что компании ищут для модернизации своих приложений и поддержки клиентов, партнеров и сотрудников. Уникальный пакет airSlate – идеальный пример того, как компании могут и будут работать в цифровом формате в будущем», – отметил член совета директоров airSlate и главный исполнительный директор General Catalyst Пол Саган.
С закрытием этого раунда общие инвестиции в airSlate составляют $80 млн.
airSlate – SaaS-компания, основной продукт которой – сервис для автоматизации документооборота. Решения airSlate в автоматизации бизнеса без кода позволяют нетехническим пользователям преобразовывать свои бизнес-процессы в цифровой формат, переведя их в облачные сервисы.
По информации airSlate, в компании более 20 млн клиентов, а число сотрудников превышает 700 человек.
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