В прошлом году Нафтогаз перечислил в бюджет более 141 млрд грн

По оперативным данным за январь-декабрь 2020 года, Группа Нафтогаз перевела в государственный и местные бюджеты Украины 141,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании.

В эту сумму входят часть дивидендов по результатам 2019 года — 39,6 млрд грн. Также учитываются налоги и платежи по результатам урегулирования налогового долга ОАО “Укрнафта”.

Отмечается, что поступления от предприятий Группы Нафтогаз составили более 13% общих доходов государственного бюджета прошлого года.

При этом в 2019 году фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.

Напомним, что по итогам 2019 года Нафтогаз увеличил консолидированную прибыль в 5,5 раза (до 63,3 млрд гривен) вследствие выплаты Газпромом $2,9 млрд по итогам Стокгольмского арбитража.