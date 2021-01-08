В прошлом году Нафтогаз перечислил в бюджет более 141 млрд грн

По оперативным данным за январь-декабрь 2020 года, Группа Нафтогаз перевела в государственный и местные бюджеты Украины 141,5 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении компании.
В эту сумму входят часть дивидендов по результатам 2019 года — 39,6 млрд грн. Также учитываются налоги и платежи по результатам урегулирования налогового долга ОАО “Укрнафта”.
Отмечается, что поступления от предприятий Группы Нафтогаз составили более 13% общих доходов государственного бюджета прошлого года.
При этом в 2019 году фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.
Напомним, что по итогам 2019 года Нафтогаз увеличил консолидированную прибыль в 5,5 раза (до 63,3 млрд гривен) вследствие выплаты Газпромом $2,9 млрд по итогам Стокгольмского арбитража.
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