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Гетманцев напомнил о возможности снизить арендную плату из-за локдауна

Гетманцев напомнил о возможности снизить арендную плату из-за локдауна

Арендаторы, которые в период карантина не могут использовать помещения, имеют право на снижение арендной платы.

Об этом напомнил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в FACEBOOK.

С момента установления карантина, введенного Постановлением № 211 (с последующими изменениями и дополнениями), и до его отмены в установленном законом порядке, плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию нанимателя, который ведет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений и (или) запрета.

Соответствующие нормы предусмотрены п. 14 заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины.

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“Эту норму мы провели с огромным сопротивлением, в одном из прошлогодних антиковидовских законов, и сейчас она находится в пункте 14 переходных положений Гражданского кодекса Украины”, – отметил чиновник.

Сколько нужно платить? Согласно норме, с момента введения карантина в марте 2020 и до его отмены, арендная плата по требованию арендатора подлежит уменьшению до фактических затрат на содержание имущества (то есть в пределах стоимости коммунальных услуг и налогов). Применяется этот пункт в течение всего срока, когда арендованное имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме.

“Учитывая то, что карантин, начиная с марта 2020 года хоть и менялся по параметрам, но не отменялся, а усиление карантина для многих привело к невозможности использования арендованного имущества в полном объеме, то в данном случае все условия для снижения арендной платы соблюдены”, – подчеркнул Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • С 14 января вступает в силу Закон о внесении изменений в законодательство по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым предусматривается штраф для бизнеса за ненадлежащее предотвращение болезни. То есть бизнес начнут штрафовать за отсутствие масок у клиентов и персонала.
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По материалам Finance.UA
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