Гетманцев напомнил о возможности снизить арендную плату из-за локдауна

Арендаторы, которые в период карантина не могут использовать помещения, имеют право на снижение арендной платы.
Об этом напомнил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в FACEBOOK.
С момента установления карантина, введенного Постановлением № 211 (с последующими изменениями и дополнениями), и до его отмены в установленном законом порядке, плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию нанимателя, который ведет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений и (или) запрета.
Соответствующие нормы предусмотрены п. 14 заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины.
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“Эту норму мы провели с огромным сопротивлением, в одном из прошлогодних антиковидовских законов, и сейчас она находится в пункте 14 переходных положений Гражданского кодекса Украины”, – отметил чиновник.
Сколько нужно платить? Согласно норме, с момента введения карантина в марте 2020 и до его отмены, арендная плата по требованию арендатора подлежит уменьшению до фактических затрат на содержание имущества (то есть в пределах стоимости коммунальных услуг и налогов). Применяется этот пункт в течение всего срока, когда арендованное имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме.
“Учитывая то, что карантин, начиная с марта 2020 года хоть и менялся по параметрам, но не отменялся, а усиление карантина для многих привело к невозможности использования арендованного имущества в полном объеме, то в данном случае все условия для снижения арендной платы соблюдены”, – подчеркнул Гетманцев.
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