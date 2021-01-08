США готовят новые санкции против "Северного потока-2" - Reuters

США готовят новый пакет санкций против российского газопровода “Северный поток-2”. Госдеп США уже предупредил европейские компании, содействующие строительству газопровода, о возможных санкциях.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Госдепартамент США должен опубликовать отчет о компаниях, оказывающих помощь в строительстве газопровода “Северный поток-2” в четверг-пятницу. В отчете могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, подводной укладкой трубопровода или проверкой строительного оборудования. Среди них, в частности, может оказаться страховая компания Zurich Insurance Group.
“Компании могут оказаться под угрозой санкций США в соответствии с действующим законодательством, если они не прекратят работу”, – сообщает издание.
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