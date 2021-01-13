Названы цены на коммуналку в странах Восточной Европы

Проблема высоких цен на коммунальные услуги характерна не только для Украины, но и для других стран Восточной Европы.

Как сообщает телеканал “Украина 24” в своем сюжете, в странах Балтии после распада Советского Союза тарифы выросли почти в три раза. В мире этот период назвали “шоковым”.

В частности, в Латвии дрова являются распространенным способом отопления. Многие люди, чтобы сэкономить на дорогом газе, перешли на альтернативные виды отопления домов.

Экономить на коммунальных услугах латвийцы начали с 90-х годов, когда после распада Советского Союза стоимость комуслуг выросла в три раза. Цена на электроэнергию выросла с 1 до 3 центов за киловатт-час.

“Прежде всего, это была так называемая энергетическая блокада из России. Во-вторых, это был рост цен. И было также желание отсоединиться. Люди понимали, что они мерзнут, но они отсоединяются от энергетической системы Советского Союза и присоединяются к атлантической системе Европейского Союза”, – рассказал исполнительный директор ассоциации “Энергоэффективные города Украины” Святослав Павлюк.

Сейчас люди могут сами выбирать компанию, которая будет поставлять им газ, воду, свет. Всего их на рынке в странах Балтии около пяти.

В соседней Литве коммунальные тарифы сейчас такие: свет – около 10 центов за киловатт-час, за холодную воду люди платят 77 центов за кубометр, за газ – 61 цент, отопление обходится литовцам в 84 цента за квадратный метр.

Изменения на рынке коммунальных услуг после распада СССР произошли и в Польше. Там цены на коммуналку устанавливают частные компании, но, как и в странах Балтии, их утверждает специальная служба регулирования.

“Это произошло только один раз, что регулятор не позволил компаниям поднять тарифы для людей. И производители получили компенсации от государства”, – рассказал польский профессор экономики Витольд Орловский.

Коммуналка обходится полякам в около 100 евро в месяц. Чтобы платить меньше, приходится экономить – люди утепляют дома извне, вместо дорогого газа в 35 центов за кубометр используют электроэнергию, которая стоит втрое меньше.

В Чехии за поставки воды, газа, света и вывоз мусора частные компании взялись только с 2006 года. Ранее услуги предоставляло государство. Сейчас в стране есть три крупных поставщика, но даже услуги одной компании могут стоить по-разному.

“Тарифы складываются своеобразным образом. Есть дневной и ночной поток, есть тарифы для пенсионеров, тарифы для старых и для новых домов”, – рассказал житель Чехии Игорь Суворов.

По словам экспертов, процесс предоставления коммунальных услуг в странах Восточной Европы до сих пор совершенствуется. Там обычно по несколько частных компаний, зато в Западной Европе их десятки, и государственный регулятор почти не вмешивается в работу. В ближайшее время цены на коммуналку в Восточной Европе, в частности в Польше, снова могут вырасти из-за климатического кризиса.

“За энергию из угля надо заплатить особые налоги, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа. Поэтому цены на энергию из угля, а в Польше она очень распространена, надо будет платить дороже. Это также будет касаться и тарифов вывоза мусора”, – отметил профессор Орловский.