0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 222 0

Названы цены на коммуналку в странах Восточной Европы

Названы цены на коммуналку в странах Восточной Европы

Проблема высоких цен на коммунальные услуги характерна не только для Украины, но и для других стран Восточной Европы.

Как сообщает телеканал “Украина 24” в своем сюжете, в странах Балтии после распада Советского Союза тарифы выросли почти в три раза. В мире этот период назвали “шоковым”.

В частности, в Латвии дрова являются распространенным способом отопления. Многие люди, чтобы сэкономить на дорогом газе, перешли на альтернативные виды отопления домов.

Экономить на коммунальных услугах латвийцы начали с 90-х годов, когда после распада Советского Союза стоимость комуслуг выросла в три раза. Цена на электроэнергию выросла с 1 до 3 центов за киловатт-час.

“Прежде всего, это была так называемая энергетическая блокада из России. Во-вторых, это был рост цен. И было также желание отсоединиться. Люди понимали, что они мерзнут, но они отсоединяются от энергетической системы Советского Союза и присоединяются к атлантической системе Европейского Союза”, – рассказал исполнительный директор ассоциации “Энергоэффективные города Украины” Святослав Павлюк.

Сейчас люди могут сами выбирать компанию, которая будет поставлять им газ, воду, свет. Всего их на рынке в странах Балтии около пяти.

В соседней Литве коммунальные тарифы сейчас такие: свет – около 10 центов за киловатт-час, за холодную воду люди платят 77 центов за кубометр, за газ – 61 цент, отопление обходится литовцам в 84 цента за квадратный метр.

Изменения на рынке коммунальных услуг после распада СССР произошли и в Польше. Там цены на коммуналку устанавливают частные компании, но, как и в странах Балтии, их утверждает специальная служба регулирования.

“Это произошло только один раз, что регулятор не позволил компаниям поднять тарифы для людей. И производители получили компенсации от государства”, – рассказал польский профессор экономики Витольд Орловский.

Коммуналка обходится полякам в около 100 евро в месяц. Чтобы платить меньше, приходится экономить – люди утепляют дома извне, вместо дорогого газа в 35 центов за кубометр используют электроэнергию, которая стоит втрое меньше.

В Чехии за поставки воды, газа, света и вывоз мусора частные компании взялись только с 2006 года. Ранее услуги предоставляло государство. Сейчас в стране есть три крупных поставщика, но даже услуги одной компании могут стоить по-разному.

“Тарифы складываются своеобразным образом. Есть дневной и ночной поток, есть тарифы для пенсионеров, тарифы для старых и для новых домов”, – рассказал житель Чехии Игорь Суворов.

По словам экспертов, процесс предоставления коммунальных услуг в странах Восточной Европы до сих пор совершенствуется. Там обычно по несколько частных компаний, зато в Западной Европе их десятки, и государственный регулятор почти не вмешивается в работу. В ближайшее время цены на коммуналку в Восточной Европе, в частности в Польше, снова могут вырасти из-за климатического кризиса.

“За энергию из угля надо заплатить особые налоги, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа. Поэтому цены на энергию из угля, а в Польше она очень распространена, надо будет платить дороже. Это также будет касаться и тарифов вывоза мусора”, – отметил профессор Орловский.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.