Межбанк: Нацбанк дважды спасал курс от проседания

Вторник на валютном рынке сохранил тенденции первого дня недели, и гривна продолжила укрепляться. За день доллар подешевел на 4 копейки — с утренних 28,07/28,09 до 28,03/28,05 гривен, а евро просел до уровня 34,06/34,08 гривен. Наличный рынок тоже постепенно снижал свои ценники и вечером 12 января обменки финкомпаний продавали доллар по 28,14-28,20 гривен, а евровалюту по 34,10-34,20 гривен.
Курс на межбанке мог бы просесть и значительно ниже психологической отметки в 28 гривен, но Нацбанк сегодня фактически дважды выходил на торги с выкупом излишка доллара.
В начале по 28,05 гривен регулятор купил по наблюдениям участников рынка $15-20 млн, а затем очень долго стоял на рынке с котировкой выкупа по 28,03 гривны за доллар. Именно эти действия НБУ и не дали курсу американской валюты просесть ниже порога в 28 гривен к цели – как минимум, 27,90 гривен к концу сессии.
Усилили позиции гривны на сегодняшних торгах три фактора:
1). Активные распродажи валютной выручки экспортерами.
2). Низкий спрос на валюту со стороны крупных покупателей, которые выжидали минимальных уровней котировок и явно не спешили заключать сделки. Это заставляло продавцов быть все более уступчивыми по курсу.
3). Интерес иностранных и местных инвесторов к покупке ОВГЗ на сегодняшнем аукционе Минфина Украины. На момент написания статьи уже известно, что Минфин продал бумаг на 8,927 млрд гривен в эквиваленте.
В целом, день прошел позитивно для гривны. Но активный выкуп доллара Нацбанком на сегодняшних торгах в начале по 28,05 гривен, а затем и по 28,03 гривны дает сигнал рынку, что НБУ не готов к проседанию курса ниже отметки в 28 гривен. А значит, крупным и мелким покупателям, выжидавшим более существенного падения курса, уже стоит подумать о совершении своих операций в ближайшее время.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и доллар подешевел с утренних 28,07/28,09 до 28,04/28,06 гривен, а к 12 часам – и до 28,035/28,055. Подешевел бы и больше, но НБУ купил первые $15-20 млн по 28,05 гривен, а затем надолго стал с котировкой выкупа по 28,03 гривны. Это изъяло весь излишек предложения и курс замер в пределах 28,035/28,055 гривен почти до 15 часов. Под конец сессии котировки просели еще и торги вторника завершились на отметке 28,03/28,05.
Главные события 11 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,03 / 28,05
евро – 34,07 / 34,10
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2158 / 1,2159
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