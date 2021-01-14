Разработаны очки, диоптрии которых можно менять (видео)

На выставке Consumer Electronics Show 2021 разработчики из Сан-Франциско, США, представили очки со сменной оптической силой линз. Их можно настроить на желаемую дальность зрения.
Многие люди, которые носят очки, вынуждены постоянно менять пару “для дальности” на пару для чтения и обратно. Разработчики VOY хотят помочь людям, страдающим от постоянной необходимости носить разные очки для различных видов деятельности.
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Очки используют технологию, разработанную Луисом Альваресом, лауреатом Нобелевской премии по физике 1968 года. Две поликарбонатные пластины с каждой стороны очков скользят друг по другу при вращении колесика, встроенного в оправу. В зависимости от положения пластин регулируется сила линз.
Очки VOY за 79 долларов позволяют менять фокусировку каждой линзы от -5 до + 2. В оправу встроены диски, как у бинокля, что позволяет настраивать линзы в зависимости от того, на что смотрит владелец, сообщает Daily Mail.
Такая технология используется в камерах с зумом для смартфонов и в медицинских устройствах.
Очки VOY выпускаются как в обычном, так и в солнцезащитном варианте и имеют блокировку синего света, УФ-защитное покрытие и антибликовое покрытие.
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