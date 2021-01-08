Какие министерства получат больше всего средств из Госбюджета-2021

В Общественном партнерстве “За прозрачные местные бюджеты!” подготовили основных показателей Госбюджета-2021, а именно о направлении бюджетных средств в разные министерства.

Больше всего в этом году планируется потратить на содержание, программы и мероприятия таких министерств:

Министерство социальной политики Украины – 311,3 млрд грн (24% всех расходов)

Министерство здравоохранения – 159,2 млрд грн (12% расходов)

Министерство обороны – 117,6 млрд грн (9%)

Министерство внутренних дел – 98,3 млрд грн (7%)

Министерство образования и науки – 50,7 млрд грн (4%).

По более чем 15 млрд грн выделено Государственной судебной администрации, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции, Службе безопасности.

На осуществление программ в области культуры и информационной политики запланировано 12,6 млрд грн.

По 11,5 млрд грн получат Офис Генерального прокурора и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Ознакомиться с Государственным бюджетом можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021 год. За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовали 289 депутатов.