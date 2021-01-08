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Жителям Киевщины вернули более 5 млн гривен за переплаченную коммуналку

Жителям Киевщины вернули более 5 млн гривен за переплаченную коммуналку

Отдел контроля за регулируемыми ценами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области в течение 2020 года осуществил 78 мероприятий госконтроля за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У 72% проверенных субъектов хозяйствования выявлены нарушения государственной дисциплины цен.

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За нарушение государственной дисциплины цен при формировании, установлении и применении государственных регулируемых цен и получении необоснованной выручки к субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции (штраф) в сумме 1,66 млн грн.

Отдел контроля за регулируемыми ценами в 2020 году предупредил обсчет потребителей на сумму 714,4 тыс. грн.

Потребителям жилищно-коммунальных услуг Киевской области фактически возвращено 5,68 млн грн, в том числе:

  • потребителям услуг по централизованному отоплению г. Боярка – 3,20 млн грн,
  • по централизованному отоплению г. Вишневое – 1,72 млн грн,
  • по вывозу бытовых отходов г. Обухов – 650,4 тыс. грн,
  • электроэнергии в новостройках пгт. Гостомель – 39,6 тыс. грн,
  • по централизованному отоплению пгт. Гостомель – 27,2 тыс. грн,
  • по централизованному отоплению с. Софиевская Борщаговка – 34,9 тыс. грн,
По материалам Finance.UA
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