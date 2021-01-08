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Зеленский хочет построить новую международную трассу

Зеленский хочет построить новую международную трассу

Украина и Молдова намерены построить современную магистраль, которая позволит сократить длительность поездки между столицами двух государств до 5 часов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский после подписания с Президентом Республики Молдовы Маей Санду в Киеве двусторонних документов.

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Мероприятие проходило без участия СМИ, транслировалось вживую на странице главы Украинского государства в Фейсбуке.

“У нас есть амбициозная идея – это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такой проект будет способствовать активизации торговли между странами, упрощению транзита и улучшению межчеловеческих контактов.

По материалам УКРИНФОРМ
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