В этом году капитально отремонтируют Майдан Незалежности и Крещатик

В 2021 году планируется осуществить капитальный ремонт Майдана Незалежности и главной улицы Киева – Крещатика.
Как сообщили в департаменте туризма и промоций КГГА, сейчас идет проектирование обновления этих объектов.
“Над проектом ремонта Крещатика работает Институт «Киевдормостпроект». Проект предусматривает работы на участке от Европейской площади (стык брусчатки и асфальта) до Бессарабской площади (до радиуса закругления примыкания бульвара Тараса Шевченко), что составляет 1,165 км», – говорится в сообщении.
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Планируется капитальный ремонт тротуаров, обустройство велодорожек, капитальный ремонт инженерных сетей. Будут заменены дождевая канализация и электрические сети и светофоры. Для обновления внешнего вида улицы предполагается: ремонт фонтанов, замена поврежденных зеленых насаждений, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей, которые в этом нуждаются.
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