Украина в этом году должна выплатить МВФ $1,6 миллиарда

Объем плановых платежей Украины Международному валютному фонду в 2021 году составляет около 1,6 млрд долл. США, из которых почти 1,36 млрд долл. – погашение основной суммы долга и 0,26 млрд долл. – выплата процентов.
Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.
“Объем плановых платежей государства в пользу МВФ в 2021 году составляет около 1,6 млрд долларов США, из которых почти 1,36 млрд – погашение основной суммы долга, 0,26 млрд долларов США – процентные платежи. Необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств согласно действующему Соглашению stand-by, что позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около 2,9 млрд долларов США. Это будет соответствовать сумме 4 траншей кредита в рамках соответствующей квоты, два из которых были предусмотрены для получения еще в 2020 году”, – написал Данилишин.
Он отметил, что, с учетом выплат по задолженности частного сектора (банковской и корпоративной), общий объем платежей из Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около 15,5 млрд долл. США.
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