Рынок компьютеров продемонстрировал первый большой рост за последние 10 лет

Рынок персональных компьютеров (ПК) пережил первый большой рост за последние 10 лет благодаря спросу, связанному с продолжающейся пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Verge.

“(Рынок. – Ред.) ПК должен был умереть 10 лет назад, но он пережил первый большой рост за последние десять лет”, – говорится в сообщении.

Фирма по исследованию рынка Canalys сообщает, что в 2020 году поставки ПК достигли 297 миллионов единиц, что на 11% больше, чем в 2019 году. IDC оценивает год в 302 миллиона отправлений, что на 13,1% больше по сравнению с прошлым годом.

“Поставки ПК растут благодаря спросу, связанному с продолжающейся пандемией коронавируса. Хотя работа на дому и дистанционное обучение были большими двигателями, люди также обращаются за ПК и ноутбуками для игр.