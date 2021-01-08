Рынок компьютеров продемонстрировал первый большой рост за последние 10 лет

Рынок персональных компьютеров (ПК) пережил первый большой рост за последние 10 лет благодаря спросу, связанному с продолжающейся пандемией коронавируса.
Об этом сообщает The Verge.
“(Рынок. – Ред.) ПК должен был умереть 10 лет назад, но он пережил первый большой рост за последние десять лет”, – говорится в сообщении.
Фирма по исследованию рынка Canalys сообщает, что в 2020 году поставки ПК достигли 297 миллионов единиц, что на 11% больше, чем в 2019 году. IDC оценивает год в 302 миллиона отправлений, что на 13,1% больше по сравнению с прошлым годом.
“Поставки ПК растут благодаря спросу, связанному с продолжающейся пандемией коронавируса. Хотя работа на дому и дистанционное обучение были большими двигателями, люди также обращаются за ПК и ноутбуками для игр.
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