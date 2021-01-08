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Рынок компьютеров продемонстрировал первый большой рост за последние 10 лет

Рынок компьютеров продемонстрировал первый большой рост за последние 10 лет

Рынок персональных компьютеров (ПК) пережил первый большой рост за последние 10 лет благодаря спросу, связанному с продолжающейся пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Verge.

“(Рынок. – Ред.) ПК должен был умереть 10 лет назад, но он пережил первый большой рост за последние десять лет”, – говорится в сообщении.

Фирма по исследованию рынка Canalys сообщает, что в 2020 году поставки ПК достигли 297 миллионов единиц, что на 11% больше, чем в 2019 году. IDC оценивает год в 302 миллиона отправлений, что на 13,1% больше по сравнению с прошлым годом.

“Поставки ПК растут благодаря спросу, связанному с продолжающейся пандемией коронавируса. Хотя работа на дому и дистанционное обучение были большими двигателями, люди также обращаются за ПК и ноутбуками для игр.

По материалам УНН
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