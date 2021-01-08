Объемы реализации промышленной продукции уменьшились почти на 3% — Госстат

За январь-ноябрь 2020 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,21 трлн грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-ноябрь 2020 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,21 трлн грн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 633,66 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за 11 месяцев 2020 года было реализовано на 315,24 млрд грн (на 14,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых за пределы страны — на 110,41 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 51,74 млрд грн (на 31,9% меньше); сырой нефти и природного газа — на 74,10 млрд грн (на 33,7% меньше); металлических руд — на 154,64 млрд грн (на 6,1% больше).

Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 1,44 трлн грн (на 1,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года), из которых за пределы страны — на 521,02 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 513,55 млрд грн (на 6,2% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий — на 332,46 млрд грн (на 9,6% меньше); продукции машиностроения — на 151,77 млрд грн (на 10,5% меньше).

Также за 11 месяцев 2020 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 324,99 млрд грн (на 7,1% больше по сравнению с январем-ноябрем 2019 года), произведено и распределено газа — на 60,54 млрд грн (на 5,9% меньше).