В 2020 году из COVID-фонда использовали 63,7 миллиарда

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 31 декабря 2020 года использовано 63,7 млрд грн из предусмотренных 72 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Из выделенных решениями правительства 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета направлено 2,8 млрд грн (44%).
На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн (87%) из 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета. Отдельно:
На социальную защиту использовано 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.
На обеспечение правопорядка использовано 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).
На стимулирование экономики использовано 26,4 млрд грн из 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения – 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен.
За счет средств специального фонда государственного бюджета использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн на предоставление единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности вследствие усиления ограничительных противопандемических мер. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено для закупки вакцины против COVID-19.
Использование средств специального фонда государственного бюджета продолжится в 2021 году. Об использовании этих средств Минфин будет постоянно информировать.
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