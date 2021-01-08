Pfizer и BioNTech планируют произвести 2 млрд доз вакцин в этом году

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech объявили, что планируют увеличить объем производства своей вакцины против COVID-19 на 50 процентов. В этом году планируется производство 2 миллиардов доз.
Об этом пишет “Голос Америки”.
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Компании ожидают таким образом удовлетворить мировой спрос на вакцины.
В частности, BioNTech заявила, что новая производственная площадка в немецком Марбурге сможет производить до 750 миллионов доз в год. Как ожидается, объект будет введен в эксплуатацию до конца следующего месяца. Это означает, что вакцину будут производить в общей сложности шесть предприятий: три в Германии и три завода Pfizer в США.
Напомним, в Евросоюзе утвердили для использования вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech. Кроме того, Евросоюз одобрил заказ дополнительных 100 миллионов доз этой вакцины.
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