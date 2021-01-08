Подразделение Intel планирует создать автономные авто для широкого рынка до 2025 года

Израильский филиал американской технокорпорації Intel, Mobileye, использует бизнес микросхем материнской компании для создания лазерных датчиков, которые сделают автономные автомобили достаточно дешевыми, чтобы привлечь внимание розничных покупателей до 2025 года.

Как сообщает Bloomberg, Mobileye, приобретенная Intel в 2017 году, занимает около 80% мирового рынка оптических систем помощи водителю. Компания пытается создать полный набор автономных автомобильных датчиков, включая радары и дорогие лазерные датчики, известные как лидары, которые она планирует производить с использованием чипов Intel.

Подразделение Intel в настоящее время производит автомобильную технику, которая помогает водителям за рулем. Компания быстро растет, а ее технологии широко распространены на фоне глобального перехода автопрома на автономные транспортные средства.

Но, как отмечает агентство, этот бизнес по-прежнему является очень небольшой частью Intel, годовой объем продаж которой в прошлом году составил $72 млрд.

Генеральный директор Intel Боб Слоун высоко оценил усилия подразделения и привел его в качестве примера того, как производитель микросхем диверсифицируется на рынке ПК. Чтобы повысить свое значение в Intel, Mobileye необходимо создавать продукты, которые можно будет использовать в десятках миллионов новых автомобилей и принести миллиарды долларов дохода.

Mobileye намерен развивать свой бизнес в сфере технологий для автономных автомобилей уже в 2022 году, когда планирует продать свои первые автономные системы четвертого уровня поставщикам робототехники и установить их в свой собственный парк беспилотных транспортных средств.

Компания заключила соглашение с Volkswagen и Champion Motor Group для развертывания робототехники в Тель-Авиве. По словам старшего аналитика Guidehouse Insights Сэма Абуэлсамида, такие автопроизводители, как General Motors, BMW и Nissan Motor уже полагаются на технологию Mobileye для расширенных функций помощи водителю, таких как Nissan ProPilot или GM Super Cruise.