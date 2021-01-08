Долг Пенсионного фонда Украины достиг 19,7 млрд грн в 2020

В декабре поступление от ЕСВ ускорилось до 16,2% – традиционное явление конца года благодаря премиям и 13-м зарплатам. Однако этого ускорения было недостаточно, чтобы перекрыть недобор.
Об этом сообщает “Ціна держави” в FACEBOOK.
“На помощь, уже традиционно, пришли займы Казначейства. За прошлый год на покрытие пенсионной дыры из Казначейства одолжили 14 млрд грн. До этого на эти же нужды уже одолжили 49,2 млрд грн.”, – говорится в сообщении.
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Как следствие на начало 2021-го года Пенсионный фонд задолжал Казначейству 62,1 млрд грн или 1.5% ВВП.
Инфографика: Ціна держави
Аналитики отмечают, что в будущем вряд ли кто-то этот пенсионный долг вернет. По их словам, скорее всего выплата пенсий в долг станет для украинцев обыденностью в ближайшие десять лет – пока «солидарная система» не обанкротится.
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