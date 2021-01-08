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Долг Пенсионного фонда Украины достиг 19,7 млрд грн в 2020

Долг Пенсионного фонда Украины достиг 19,7 млрд грн в 2020

В декабре поступление от ЕСВ ускорилось до 16,2% – традиционное явление конца года благодаря премиям и 13-м зарплатам. Однако этого ускорения было недостаточно, чтобы перекрыть недобор.

Об этом сообщает “Ціна держави” в FACEBOOK.

“На помощь, уже традиционно, пришли займы Казначейства. За прошлый год на покрытие пенсионной дыры из Казначейства одолжили 14 млрд грн. До этого на эти же нужды уже одолжили 49,2 млрд грн.”, – говорится в сообщении.

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Как следствие на начало 2021-го года Пенсионный фонд задолжал Казначейству 62,1 млрд грн или 1.5% ВВП.


Инфографика: Ціна держави

Аналитики отмечают, что в будущем вряд ли кто-то этот пенсионный долг вернет. По их словам, скорее всего выплата пенсий в долг станет для украинцев обыденностью в ближайшие десять лет – пока «солидарная система» не обанкротится.

Справка Finance.ua:

  • В Украине в очередной раз собираются ввести личные накопительные пенсионные счета. Новую пенсионную систему хотят принять до конца года.
  • С 1 января 2021 года был пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж: женщины не менее 30 лет и мужчины – 35 лет. Минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц, с 1 января 2021 года увеличился с 2000 грн до 2400 грн.
По материалам Finance.UA
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