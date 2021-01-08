Долг Пенсионного фонда Украины достиг 19,7 млрд грн в 2020

В декабре поступление от ЕСВ ускорилось до 16,2% – традиционное явление конца года благодаря премиям и 13-м зарплатам. Однако этого ускорения было недостаточно, чтобы перекрыть недобор.

Об этом сообщает “Ціна держави” в FACEBOOK.

“На помощь, уже традиционно, пришли займы Казначейства. За прошлый год на покрытие пенсионной дыры из Казначейства одолжили 14 млрд грн. До этого на эти же нужды уже одолжили 49,2 млрд грн.”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Прибавки к пенсиям за стаж пересчитают дважды: кто и сколько получит

Как следствие на начало 2021-го года Пенсионный фонд задолжал Казначейству 62,1 млрд грн или 1.5% ВВП.



Инфографика: Ціна держави

Аналитики отмечают, что в будущем вряд ли кто-то этот пенсионный долг вернет. По их словам, скорее всего выплата пенсий в долг станет для украинцев обыденностью в ближайшие десять лет – пока «солидарная система» не обанкротится.

Справка Finance.ua:

В Украине в очередной раз собираются ввести личные накопительные пенсионные счета. Новую пенсионную систему хотят принять до конца года.