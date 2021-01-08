В 2020 году крупные плательщики уплатили почти 69 млрд грн ЕСВ

В течение 2020 года предприятиями, которые в прошлом обслуживались в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС, было уплачено 68,8 млрд грн единого социального взноса. Это на 3,2 млрд грн, или на 4,9% больше, чем в 2019 году.
Об этом рассказал руководитель Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.
В налоге с доходов физических лиц с заработной платы также произошел прирост платежей к аналогичному периоду прошлого года.
В частности, за январь-декабрь 2020 году в общий фонд госбюджета поступило 15,7 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 8,2%, или на 1,2 млрд грн больше, чем за 12 месяцев 2019 года.
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На 4,3%, или на 252,7 млн грн выросли поступления военного сбора, которого в 2020 году уплачено в Государственный бюджет 6,1 млрд гривен.
В ведомстве также отметили, что предприятия крупного бизнеса, которые обслуживались в Офисе, в 2020 году наполнили госбюджет на сумму свыше 406 миллиардов гривен. А доля поступлений от крупных предприятий, которые сопровождал Офис, в общей массе налоговых платежей в государственный бюджет составила 57,2%.
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