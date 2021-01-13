Киевский метрополитен в 2020 году сократил пассажиропоток на 56%

В 2020 году столичной подземкой воспользовались 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч или 56% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

«Эпидемия коронавируса и карантинные ограничения отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, самой загруженной в 2020 году осталась станция «Академгородок». За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является “Лесная” – 11 млн 560 тыс. пассажиров”, – отметил заместитель главы КГГА.

По словам Александра Густелева, меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции «Днепр» – 555 тысяч. Всего “красная” линия из 18 станций перевезла почти 114 миллионов человек.

«Синяя» линия – вторая по загруженности. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Самый большой пассажиропоток был на станции «Минская» – 9,3 млн, минимальный – на «Почтовой площади» – 2,6 млн пассажиров», – проинформировал Александр Густелев.

“Что касается “зеленой” линии метро, то ею за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях «Лукьяновская» – 7,8 млн пассажиров и «Выдубичи» – 6,7 млн пассажиров. Меньше всего на этой линии пользуются “Красным хутором” – 1 млн 50 тыс. пассажиров”, – добавил заместитель главы КГГА.