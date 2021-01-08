Президент подписал указ о повышении зарплат работникам лабораторий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения» № 1123-IX, который парламент принял 18 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Документ имеет целью повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, которые привлечены к оказанию медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинское образование.

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В настоящее время в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплату к заработной плате, установленную для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный Президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на вышеуказанных профессионалов.

Когда получат доплаты?

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, однако начнет действовать через месяц со дня вступления в силу.

Кабинет Министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID -19.

Справка Finance.ua:

Кабмин планирует оставить 300% надбавки медицинским работникам в COVID -пакетах в 2021.