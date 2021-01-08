Кабмин разрешил менять нормативную денежную оценку земли

Кабинет министров разрешил владельцам или пользователям земельных участков пересматривать нормативную денежную оценку по согласованию органов местного самоуправления.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

“5 января 2021 года были приняты и опубликованы соответствующие изменения, позволяющие уже в этом году владельцам земельных участков или пользователям пересматривать нормативную денежную оценку по согласованию с органом местного самоуправления. Это позволит создать реальную базу для налогообложения, уплаты местных налогов и улучшения возможности ведения сельского хозяйства во всех уголках Украины”, – сообщил Высоцкий.

Он напомнил, что это результат работы, которая была начата 6 августа 2020 года.

“В рамках рабочей группы был поднят критический вопрос, что есть много участков, где действующая нормативная денежная оценка не соответствует реальности. Аграрии просили предоставить возможность пересматривать ее в индивидуальном порядке”, – отметил чиновник.