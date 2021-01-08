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Межбанк: хороший старт для гривны

Межбанк: хороший старт для гривны

Понедельник 11 января прошел достаточно вяло на валютном рынке, но при этом интересно. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – крупные игроки и спекулянты были основными драйверами курса в течении сессии. В этот раз спекулянты работали “на понижение” и в целом – для гривны все прошло хорошо. Доллар подешевел на 11 копеек – с утренних 28,25/28,27 гривен до 28,14/28,16 к концу дня, а евро сразу почти на 26 копеек – с 34,4141/34,4385 до 34,1507/34,1749 гривен.

НБУ на рынок не выходил, так как особой угрозы роста котировок не было. А вот выкупать ситуативный излишек предложения регулятор не стал, что частично тоже сыграло спекулянтам на руку во время их попыток по занижению котировок.

Ход торгов:

В первые два часа сессии рынок только “просыпался” и немногочисленные сделки по доллару проходили в пределах 28,25/28,27 гривен. Самые нервные покупатели купили валюту по данному курсу и об этом затем явно пожалели.

После 11 часов предложение уже активно превышало спрос и не встречая желания со стороны покупателей по совершению сделок по такому курсу, продавцы были вынуждены уступать. Кроме немногочисленных покупателей реального сектора активно стали занижать котировки и спекулянты. Результат – 28,215/28,235 гривен за доллар к 12:00 и 28,17/28,19 к обеду.

Какое-то время доллар затем еще удерживал этот рубеж, но уже ближе к 15 часам почти полное отсутствие спроса сделало свое дело.

На 15:00 американская валюта подешевела до 28,14/28,16 гривен, а из покупателей на межбанке остались лишь спекулянты. Воспользовавшись ситуацией, они еще сбили котировки до 28,135/28,155 гривен, но затем одиночные сделки реальных покупателей все же подтянули курс до 28,14/28,16 к концу сессии.

Главные события 11 января на межбанке:

  • Проседание доллара на 11 копеек — с утренних 28,25/28,27 до 28,14/28,16 гривен и евро почти на 26 копеек — с 34,4141/34,4385 до 34,1507/34,1749 гривен к концу сессии.
  • Нацбанк не выходил на рынок.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2431 гривен, а официальный на 12 января 2021 года установлен на отметке 28,2038 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,16 / 28,18
евро – 34,27 / 34,29

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2145 / 1,2146

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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