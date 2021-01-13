Jeep представил удлиненный Grand Cherokee L с тремя рядами кресел (фото)

Вместе с рестайлингом для внедорожника подготовили новую кузовную версию. В техническом же плане Grand Cherokee почти не изменился.
Бренд Jeep официально представил долгожданную новинку – Grand Cherokee L с третьим рядом сидений.
Jeep Grand Cherokee L вытянулся в длину на 5204 миллиметра, а расстояние между осями у него составляет 3091 миллиметр. Это значительно больше, чем у обычного Grand Cherokee, обозначенные габариты которого составляют 4820 и 2915 миллиметров, соответственно.
Во внешности обновленного внедорожника теперь больше общего с Jeep Grand Wagoneer, силовая начинка осталось от предшественника – базовые версии будут иметь 290-сильный V6 объемом 3,6 литра, а более дорогие – 5,7-литровый Hemi V8 с отдачей в 357 лошадиных сил. А вот интерьер претерпел значительные изменения.
Фото: Jeep
Кроме третьего ряда сидений, обновленный GC получил новую приборную панель, мультимедийную систему с 8,4-дюймовым сенсорным экраном и более дорогие материалы отделки уже в базовой комплектации: металл, дерево и натуральная кожа. Для более дорогих исполнений доступен экран мультимедийной системы диаметром более 10 дюймов, кресла с вентиляцией, регулировкой по 16 позициям, массажем и памятью на пять профилей.
Фото: Jeep
В списке опций Grand Cherokee L будет система “автопилот” второго уровня автономности, система ночного видения, камера с обзором в 360 градусов и система распознавания усталости водителя.
Цены производитель обещает обнародовать ближе к запуску новинки на рынке. В продаже Grand Cherokee L должен появиться в первой половине этого года.
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