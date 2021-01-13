Умные очки Lenovo могут отображать до пяти виртуальных дисплеев

Lenovo в рамках выставки CES 2021 представила смарт-очки ThinkReality A3, которые являются «одними из самых продвинутых и универсальных» в категории умных очков для корпоративных клиентов.
Новинка позиционируется как устройство для 3D-визуализации и использования в рабочих процессах, управляемых с применением дополненной реальности. В отличие от предыдущей модели, ThinkReality A6, выглядящей как типичная гарнитура смешанной реальности, эта версия больше похожа на массивные солнцезащитные очки. Вместе с тем компании могут её модифицировать с учётом своей специфики, используя предлагаемые Lenovo варианты корпуса-оправы и делая упор на долговечность или безопасность.
ThinkReality A3 базируются на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon XR1, используемой для гарнитур виртуальной и смешанной реальности. Новинка может отображать до пяти виртуальных дисплеев с разрешением 1080p, имеет 8-мегапиксельную камеру, обеспечивающую запись видео с разрешением 1080p. Есть также две камеры «рыбий глаз» системы отслеживания местоположения SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). Для работы гарнитура нуждается в подключении через порт USB-C либо к ПК, либо к смартфону Motorola с процессором Qualcomm Snapdragon серии 800 или более мощным.
В версии смарт-очков для ПК используются программные инструменты и приложения Windows. Версия A3 Industrial Edition полагается на программную платформу Motorola ThinkReality для выполнения задач с поддержкой AR в режиме hands-free.
Смарт-очки ThinkReality A3 предназначены для использования в различных сценариях, от заводских цехов и лабораторий до торговых помещений и гостиниц, обеспечивают удалённый доступ, управляемые рабочие процессы и трёхмерную визуализацию. Поскольку ThinkReality A3 предназначены для корпоративного рынка, Lenovo не стала указывать их цену для потребителей, объявив также, что новинка будет доступна в некоторых странах с середины 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев рассказал, сколько ФЛП зарегистрировано в УкраинеВчера, 14:13 - 756 13
В феврале украинцы сэкономят на оплате газа до 800 грн — нардепВчера, 10:05 - 870 10
Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд грн из-за контрабанды на таможне - министр финансовВчера, 09:30 - 695 6
США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сич"Вчера, 17:20 - 479 5
Названа категория украинцев с самой высокой пенсиейВчера, 16:02 - 3838 5
Названа категория украинцев с самой высокой пенсиейВчера, 16:02 - 3838 5
Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)Вчера, 15:00 - 2226 3
45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)Вчера, 08:03 - 1297 3
Украинец, создавший платежную систему PayPal, стал миллиардеромВчера, 13:40 - 1275
Премьер рассказал, что будет с карантином после локдауна и вплоть до конца годаВчера, 12:16 - 1221
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеПозавчера, 12:10 - 456
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 393
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 471
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1752 4
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2163