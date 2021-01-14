Греция ожидает 8 млрд евро доходов от туризма в 2021 году

Правительство Греции получило оценку доходов от въездного туризма в размере 8 млрд евро в 2021 году. Как сообщает Ekathimerini, этот сценарий основан на исследованиях экспертов, полагающихся на определенные параметры, которые остаются весьма неопределенными.

Если этот сценарий окажется верным, он будет сигнализировать о восстановлении около 40% рекордных доходов 2019 года и 100% росте показателей, зафиксированных в 2020 году.

Согласно последним официальным данным греческих властей, в период с января по октябрь 2020 года доходы от туризма составили всего 4 млрд евро по сравнению с чуть более чем 18 млрд евро за тот же период 2019 года. За последние два месяца прошлого года практически не произошло существенного изменения тенденции, тем более что в этот период многие страны Европы ввели новые ограничения на распространение COVID-19.

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«До тех пор, пока самоизоляция будет восприниматься как главный инструмент управления потоками туристов, прибывающих в Грецию, восстановление спроса на туристические услуги будет откладываться», – отметил один греческий предприниматель в сфере туризма.

Даже при самом оптимистичном сценарии возобновление туристических потоков не ожидается раньше второй половины 2021 года. Это означает, что Греции снова придется рассчитывать на III квартал года, чтобы спасти свой туристический сезон, добавили аналитики.