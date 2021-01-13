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За 2020 год украинцы уплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушение ПДД

За 2020 год украинцы уплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушение ПДД

Украинцы уплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушение ПДД под камерами, более половины – со скидкой 50%.

После введения фотофиксации нарушений ПДД (с 1 июня 2020 года) миллионы украинских автовладельцев заплатили штрафов на около 200 миллионов гривен. При этом большая часть из них оплатили штрафы со скидкой 50%. Такую информацию предоставили в главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Так, согласно предоставленной информации, по состоянию на 28.12.2020, размер административных штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме, составил 184 098 236 гривен (около 184 миллионов гривен). В то же время, на 22 декабря в государственном Реестре административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения зафиксировано 1 190 639 постановлений об административном взыскании за правонарушения в ПДД.

Как сэкономить на оплате штрафа ПДД 🚗

При этом количество штрафов, выплаченных со скидкой 50%, составляет 844 570, что составляет более 70 процентов от общего числа. Отметим, что если автовладельцы оплачивают штраф в течение 10 суток с момента его выписки, то они платят по скидке только половину всей суммы.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • После запуска в Киеве и по области системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них штрафы за нарушение ПДД.
  • В полиции Киевской области заработала еще одна система видеонаблюдения.

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По материалам Телеграф
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