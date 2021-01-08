Вакцина Sinovac показала эффективность 78% - Bloomberg

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что это наиболее точный результат испытаний этой вакцины. Уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тыс. участников.
В то же время, глава Института Бутантана Димас Ковас, курирующий национальные исследования, отметил, что испытания также показали 100% эффективности в отношении тяжелого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни.
При этом эффективность вакцин, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc., составляет примерно 95%.
Напомним, ранее Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.
Этот препарат находится в завершении ІІІ фазы клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции. Для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп с высоким риском заражения, в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.
Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
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