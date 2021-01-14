Как перейти на единый счет для уплаты налогов (инфографика)

С 1 января 2021 года вводится единый счет для уплаты налогов. Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать три простых шага.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Инструкция для перехода на единый счет:
Плательщики, которые не подали Сообщение по форме J/F 1307001, продолжают платить платежи непосредственно на бюджетные/не бюджетные счета.
Налоговики также отметили, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.
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