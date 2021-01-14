Как перейти на единый счет для уплаты налогов (инфографика)

С 1 января 2021 года вводится единый счет для уплаты налогов. Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать три простых шага.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Инструкция для перехода на единый счет:

шаг 1 – через Электронный кабинет подать «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F 1307001;

шаг 2 – получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет;

шаг 3 – предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Плательщики, которые не подали Сообщение по форме J/F 1307001, продолжают платить платежи непосредственно на бюджетные/не бюджетные счета.

Налоговики также отметили, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.

Справка Finance.ua:

13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

С 3 января 2020 года начали действовать новые счета для уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование ( ЕСВ ) – 3556.