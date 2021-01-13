Samsung представил телевизор с технологией одновременного просмотра контента из четырех источников (фото)

Компания Samsung представила телевизор MicroLED с фиксированными размерами 110, 99 и 88 дюймов, оснащенный функцией Multiview с возможностью подключать к экрану четыре устройства одновременно.

Об этом сообщает Cnet.

Технология MicroLED обеспечивает идеальные уровни черного и высокую яркость, поскольку использует миллионы крошечных светодиодов для непосредственного создания картинки. Она потенциально лучше OLED, потому что не предполагает возможности выгорания экрана, что приводит к пятнам на дисплее.

Издание отмечает, что 110-дюймовый телевизор MicroLED имеет размер четырех 55-дюймовых телевизоров, которые соединены между собой, а функция MultiView позволяет одновременно подключать несколько устройств и отображать четыре экрана одновременно. Например, пользователь может просматривать новости, фильмы и приложения на общем экране.



Фото: Samsung

Компания Samsung полностью удалила рамку вокруг экрана и достигла соотношения 99,99% дисплея к корпусу телевизора. Девайс может передавать 5.1-канальный звук и оснащен функцией отслеживания объектов, чтобы следить за формами, движущимися по экрану.

Согласно Cnet, компания представила 110-дюймовый MicroLED в Корее в прошлом месяце. Он стоит 170 миллионов вон, примерно 156 тыс. долларов.



Фото: Samsung

На своем первом мероприятии перед выставкой CES (Международная выставка бытовой электроники) компания объявила о еще двух размерах, 99 и 88 дюймов, все три с разрешением 4K. Samsung заявляет, что телевизоры прибудут на другие рынки в конце этого года.