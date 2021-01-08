На фоне локдауна: Минэкономики прогнозирует падение ВВП в первом квартале на 3%

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности, опубликованном на сайте ведомства.

“До принятия решения по карантину “выходного дня” в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021 года Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в 1 квартале 2021 года.

Теперь же, учитывая уменьшение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощение экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 г., очевидным является получение по итогам квартала падения ВВП, которое может достичь 3%”, – заявили в Минэкономики.

В ведомстве прогнозируют, что, “в случае ухудшения ситуации с уровнем заболеваемости и не введения в дальнейшем жестких ограничений”, начиная со 2 квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.

“Текущая ситуация с уровнем заболеваемости в Украине свидетельствует, что продление карантинных ограничений в 1 квартале 2021 года с жесткими ограничениями в январе неизбежно.

Однако все еще остается высоким риск следующей волны пандемии, что повлечет за собой дальнейшие карантинные ограничения как в Украине, так и в мире (в т.ч. неэффективность вакцинации)”, – говорится в Обзоре.

При этом, по итогам января-ноября 2020 года Минэкономики оценивает падение ВВП на 4,7% к соответствующему периоду 2019 года.

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