На фоне локдауна: Минэкономики прогнозирует падение ВВП в первом квартале на 3%

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.
Об этом говорится в Обзоре экономической активности, опубликованном на сайте ведомства.
“До принятия решения по карантину “выходного дня” в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021 года Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в 1 квартале 2021 года.
Теперь же, учитывая уменьшение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощение экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 г., очевидным является получение по итогам квартала падения ВВП, которое может достичь 3%”, – заявили в Минэкономики.
В ведомстве прогнозируют, что, “в случае ухудшения ситуации с уровнем заболеваемости и не введения в дальнейшем жестких ограничений”, начиная со 2 квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.
“Текущая ситуация с уровнем заболеваемости в Украине свидетельствует, что продление карантинных ограничений в 1 квартале 2021 года с жесткими ограничениями в январе неизбежно.
Однако все еще остается высоким риск следующей волны пандемии, что повлечет за собой дальнейшие карантинные ограничения как в Украине, так и в мире (в т.ч. неэффективность вакцинации)”, – говорится в Обзоре.
При этом, по итогам января-ноября 2020 года Минэкономики оценивает падение ВВП на 4,7% к соответствующему периоду 2019 года.
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