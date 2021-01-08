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Китай сможет штрафовать иностранные компании за соблюдение санкций

Китай сможет штрафовать иностранные компании за соблюдение санкций

По новому закону китайские суды могут применять юридические меры к международным компаниям, которые будут ограничивать интересы китайских компаний в результате примененных санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Суды получили возможность выносить приговоры, по которым китайским компаниям и гражданам не обязательно соблюдать иностранные ограничения. Также они получат возможность обращаться к иностранным компаниям в китайских судах для взыскания компенсации за причиненный их интересам ущерб.

В новых правилах нет упоминания о США, однако Китай давно осуждал международное применение законодательства США в виде санкций и торговых ограничений.

Администрация Дональда Трампа месяцами ограничивала влияние китайских технологий на США: в январе Трамп подписал запрет 8 китайских приложений для расчетов ввиду “угрозы национальной безопасности США”. Также в США ограничили продажу американских технологий компаниям, связанным с китайскими военными – говорится, в частности, о Huawei Technologies Co.

Сначала в ответ Китай сообщил о создании списка “ненадежных единиц” для отслеживания организаций и лиц, угрожающих нацбезопасности, однако не сообщал о внесении в него кого-либо.

По материалам Економічна Правда
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