Китай сможет штрафовать иностранные компании за соблюдение санкций

По новому закону китайские суды могут применять юридические меры к международным компаниям, которые будут ограничивать интересы китайских компаний в результате примененных санкций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Суды получили возможность выносить приговоры, по которым китайским компаниям и гражданам не обязательно соблюдать иностранные ограничения. Также они получат возможность обращаться к иностранным компаниям в китайских судах для взыскания компенсации за причиненный их интересам ущерб.
В новых правилах нет упоминания о США, однако Китай давно осуждал международное применение законодательства США в виде санкций и торговых ограничений.
Администрация Дональда Трампа месяцами ограничивала влияние китайских технологий на США: в январе Трамп подписал запрет 8 китайских приложений для расчетов ввиду “угрозы национальной безопасности США”. Также в США ограничили продажу американских технологий компаниям, связанным с китайскими военными – говорится, в частности, о Huawei Technologies Co.
Сначала в ответ Китай сообщил о создании списка “ненадежных единиц” для отслеживания организаций и лиц, угрожающих нацбезопасности, однако не сообщал о внесении в него кого-либо.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Держать иностранную валюту все менее выгодно: НБУ ожидает снижения долларизации экономики до 15%6 ч. назад - 4361 10
Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова8 ч. назад - 3000 10
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам9 ч. назад - 3232 9
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC12 ч. назад - 3035 8
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 7378 8
Названа цена на земли в случае открытия рынка в июле 2021 годаВчера, 21:00 - 42335 1
Держать иностранную валюту все менее выгодно: НБУ ожидает снижения долларизации экономики до 15%6 ч. назад - 4361 10
Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год11 ч. назад - 3732
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам9 ч. назад - 3232 9
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC12 ч. назад - 3035 8
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 248
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1151
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1638
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1801 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 871