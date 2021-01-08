С начала локдауна выявили более 1,5 тысяч нарушений карантина

С начала усиленного карантина выявили более 1,5 тыс. заведений, нарушивших ограничения.
Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции.
С 8 января вынесли более 3,5 тыс. постановлений о нарушении масочного режима.
За три дня выявили нарушения карантинных ограничений в работе 1658 заведений.
“В частности 1314 нарушений – у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 – развлекательных заведений и заведений питания, 40 – торгово-развлекательных центрах, 22 – спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 – непродовольственных рынков”, – говорится в сообщении.
За эти дни полицейские составили 848 админпротоколов на заведения, а также открыли одно уголовное производство.
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