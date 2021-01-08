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Китай обяжет технологические компании предоставлять данные о кредитах их клиентов - СМИ

Китай обяжет технологические компании предоставлять данные о кредитах их клиентов - СМИ

Власти КНР намерены заставить ряд китайских технологических компаний, включая Ant Group, Tencent и JD.com, предоставлять данные о выданных своим клиентам кредитах.

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, эти меры планируют принять для предотвращения чрезмерного объема заимствований и случаев мошенничества. Данные о заемных средствах будут предоставлять государственным кредитным агентствам. Ant Group и Tencent отказались предоставлять агентству комментарии, JD.com и Народный банк Китая (ЦБ) пока не прокомментировали эту информацию.

Финансово-технологическая компания Ant Group, телекоммуникационный гигант Tencent и платформа для интернет-торговли JD.com имеют финансовые сервисы, предоставляющие своим клиентам услуги кредитования.

В последние месяцы власти Китая усилили контроль за рынком и финансовой сферой. В декабре 2020 года Главное государственное управление по регулированию рынка КНР оштрафовало три китайские платформы для электронной торговли – Tmall, JD.com и Vipshop – из-за “ненадлежащего ценового поведения” во время распродаж по случаю так называемого Дня холостяка (11 ноября). Также регулятор оштрафовал в прошлом месяце платформу для интернет-торговли Alibaba и компанию Tencent за нарушение правил информирования о проведении сделок. Кроме того, управление приступило к расследованию в Alibaba в связи с подозрением в нарушении ею антимонопольного законодательства.

В начале ноября Шанхайская фондовая биржа приняла решение отложить листинг Ant Group ввиду серьезных изменений в регулятивной среде финтеха, выявленных в ходе консультаций компании с надзорными ведомствами КНР. Это привело к отмене первичного публичного размещения акций и в Гонконге. Этот листинг обещал стать крупнейшим в мире и привлечь как минимум 34,5 млрд долларов.

По материалам УНН
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