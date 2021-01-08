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SkyUp откроет три новых рейса из Украины в Польшу

SkyUp откроет три новых рейса из Украины в Польшу

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила право на эксплуатацию трех новых линий из Украины в Польшу.

Об этом “свидетельствует”: https: //avia.gov.ua/npdrd/slug-6/ приказ Госавиаслужбы Украины №26 от 6 января.

Авиакомпания получила право выполнять полеты в польский город Лодзь сразу из трех украинских городов:

  • Киев – Лодзь (4 рейса в неделю);
  • Львов – Лодзь (2 рейса в неделю);
  • Харьков – Лодзь (2 рейса в неделю).

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Разрешение предоставлено для выполнения регулярных международных воздушных перевозок начиная с 28 марта 2021 года на неограниченный срок.

Следует отметить, что ранее украинские авиакомпании и европейские лоукостеры, летающие из Украины, не выполняли прямых рейсов из Украины в Лодзь.

По материалам Finance.UA
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